Veini ja toidu paaripanekust on kirjutatud kopsakaid raamatuid, nii et hõlmata täit maitsepaletti mõne ajalehereaga on võimatu. Pealegi kummitab saatan alati pisiasjades ja lõpuks otsustab igaühe maitsemeel, mis talle meeldib. Kui vaja, aitab maitseid sobitada kodukandi veinipoe sommeljee, kuid head nõu võib kimbatuses olles saada ka supermarketist – suvel pani osa Prismadest toidu ja veini riiulitel nutikalt paari.