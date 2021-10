Sõites nädalapäevad tagasi Kesk-Saksamaa küngaste vahel Honda väikese linnadžiibi HR-V uue, kolmanda põlvkonna esindajaga, läks mõte jälle sellele, kui keeruline on olnud Euroopal mõista Jaapanit. Nad on justkui paralleeltsivilisatsioon, kes tegutseb kuidagi omas aegruumis. Näiteks on autotööstuse gigant Honda viimastel aastatel olnud üsna endasse tõmbunud ning tujutu. Vähemalt nii näib Euroopast vaadates. Möödunud aastal toodi küll välja omal moel õnnestunud Jazz ja nišikas elektriline elutuba nimega e, aga hiljutise hiilguse kõrval pole seda just liiga palju. Honda süvenev taandumine oleks vastik hoop autonduse liigilisele mitmekesisusele.