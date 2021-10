Lõhu märklauda, mitte ühiskonda!

Kes ütles, et Facebooki algoritm on saatanast? Paljud, sest pole mingi saladus, et näoraamatu koodiread on kirjutatud nii, et kasutajaid neile meeldivatesse kõlakodadesse ja mullidesse suunata. Selline koodirida oli süüdi ka selles, miks mul tiksus oktoobri algusest saati kuklas üks pealtnäha hullumeelne mõte: osaleda kirveviskevõistlusel!