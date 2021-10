Mitmed samblad ja samblikud on elurikkuse näitajad. FOTO: Krister Kivi FOTO: Krister Kivi

Me seisatame metsarajal. On väga vaikne. Umbes saja-aastase kuuse küljest ripuvad alla hallid samblatordid, pehmed ja õhulised nagu pilv. «See sammal on indikaatorliik,» kõneleb keegi vuntsidega mees, kes paistab teadvat, mida räägib.