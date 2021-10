Reisikorraldajate poliitika võib varieeruda ning sama kehtib ka lennukompaniide kohta. Enne raha väljakäimist tasub tingimusi uurida lausa silm punnis, ning varustada end ka kuvatõmmistega. Näiteks Ryanair laseb oma Zero Flight Change Fee raames reisiplaane muuta kahel korral vaid hinnavahe eest kuni 31. detsembrini, kuid see kehtib üksnes piletile, mis väljastatud enne 30. septembrit. Easyjeti Freedom to Change poliitika lubab kuni aasta lõpuni muuta aga ka marsruuti (makstes taas lisaks võimaliku hinnavahe).

Lufthansa on rangem ja lõpetatud reisi tasuta muutmise võimaluse pakkumise pärast 1. augustit 2021 väljastatud Economy Light ja European Business Saver hinnatüüpidele (ning need on paraku kõige atraktiivsemad hinnad, mida online’i reisibürood reisijaile esimese valikuna reeglina müüa tahavad). Soome lennufirma Finnair seevastu rõhub jätkuvalt paindlikkusele: 31. detsembrini saab pileteid muuta ilma muutmistasuta (kuid võimalikku hinnavahet tasudes) nii palju kui vaja ja 2022. aastal veel üks kord. Samuti on Finnair varmas oma lennule lubama äsja koroonat põdenuid: kui haigus oli leebe ja ei vajanud haiglaravi, on reisija teretulnud lendama eeldusel, et esimestest haigusnähtudest on möödas vähemasti seitse päeva ja nohu-köha pole esinenud vähemalt kaks ööpäeva enne lendu.