Lühiuudised

Eesti

Kohus: Keskerakond peab miljoniannetuse tagastama

Tallinna ringkonnakohus otsustas eile, et Keskerakond peab tagastama miljoni euro suuruse keelatud annetuse. Ringkonnakohus tühistas osaliselt Tallinna halduskohtu 29. jaanuari otsuse, millega tühistati tervikuna erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutus tagastada miljonieurone annetus. Ringkonnakohus tühistas komisjoni ettekirjutuse osas, millega kohustati Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus koos käibemaksuga. See tähendab, et Keskerakond peab keelatud annetuse tagastama, kuid seda ilma käibemaksuta. PM

Eesti

Eesti läheb ööl vastu pühapäeva üle talveajale

Eesti läheb ööl vastu pühapäeva üle talveajale ning kell neli tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra tagasi. Talveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu riigid siseturu ühtse toimimise huvides. PM

9 inimest trahviti eilsel maskireidil Tallinnas Ülemiste ja Sikupilli keskuses maskinõude eiramise eest. Trahvi suurus on 20 eurot.

Majandus

Muumitassi eest küsitakse oksjonil hullumeelset hinda

Muumiteemaliste tasside hullus jõudis uuele tasemele, kui Rootsi veebioksjonil tuli müüki Tove Janssoni joonistustega 17 550-eurose alghinnaga tass, kirjutab Soome ajaleht Hufvudstadsbladet. Rootsi oksjonikeskkonnas Tradera müüki pandud tass on 2006. aastal turule tulnud suvesarja Sukeldumine prototüüp, kus on kasutatud Janssoni 1955. aasta koomiksiraamatu illustratsiooni ning müüki see ei jõudnudki. Tassist valmistati 300 koopiat, kuid suurem osa neist hävitati ning väidetavalt on neist alles veel vaid kümme. PM

Välismaa

