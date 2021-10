Fischeri graafiku järgi on meil elanike hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga 57,2 protsenti, aga palju on neid, kes pole Covid-19 läbi põdenud. Tartu Ülikooli viimatisest seireuuringus selgus, et koroonaviirusega on nakatunud keskmiselt 1,2 protsenti täisealistest, teistele nakkusohtlikke inimesi on aga hinnanguliselt 0,9 protsenti ehk keskmiselt iga 111. täiskasvanu. «Meil on ligi 30 protsenti neid, kellel pole praegu üldse immuunkaitset,» nentis teadlane.

Kuna üldine nakatumistase on Eestis väga kõrge, võivad üha suurema tõenäosusega nakatuda ka vaktsineeritud inimesed. Fischeri sõnul sõltub nakatumine palju vanuserühmast. «Nii ei näe me peaaegu üldse vaktsineeritud koolilaste nakatumist. Ja ei maksa öelda, et neid ei testita – viimase kuu jooksul on paljud lapsed pidanud PCR-testi tegema. See näitab, et vaktsineeritute hulgas on nakatunuid väga vähe.»