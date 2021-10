Eesti lühiuudised

MKM püüab Hiiumaa ühendust kiiremaks saada

Hiiumaa vallavalitsus saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile taotluse, tuues esile, miks vajab Rohuküla-Heltermaa laevaliin suvel kolmandat parvlaeva. Ministeerium ei saa Hiiumaa liinile suveks lisalaeva rentimise kohta praegu siiski midagi lubada ja leiab, et uurida võiks seda, kas saab laevateed kiiremaks muuta. Majandusministeeriumi meremajanduse asekantsleri Kaupo Lääneranna sõnul on põhilaevade puhul ühe reisi kulu 2600 eurot, aga lisalaeva ja täiendava meeskonna puhul 8000 eurot reisi kohta. Ministeerium vaatab siiski üle eelarvevõimalused. ERR

Õpetajate palgatõusuks vajalikud kärpekohad teada

Haridus- ja teadusministeerium pani paika kärpekohad, mida on vaja, et saaks teoks haridus- ja teadusministri Liina Kersna (Reformierakond) septembri lõpus välja lubatud õpetajate palgatõus. Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi (pildil) sõnul ajatatakse esmalt haridustaristu investeeringud, ühtlasi hinnatakse valitsemisalas kriitiliselt üle koolituskulud ja uuringute vajadus. Kärpekohti on veelgi. «Riigieksamite ja tasemetööde läbiviimise pilootprojekti rahastatakse edaspidi välisvahenditest. Loobutakse EGI liikmemaksust, litsentsidest Fleep, Proxmox, Miradore ja piiratakse Jira/Confluence’i litsentside arvu. Samuti vähendatakse teadusvõrgu ning t-teenuste arendamise mahtu,» loetles Vinter-Nemvalts. PM

Kohus võttis menetlusse Vooglaiu passikaebuse

Tallinna halduskohus võttis möödunud nädalal menetlusse Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaiu esitatud kaebuse, milles Vooglaid taotleb, et vaktsiinipasside alusel inimeste põhiõiguste ja -vabaduste piiramine tunnistataks põhiseadusega vastuolus olevaks. «Nüüd peab valitsus esitama 30 päeva jooksul oma vastuväited. Ei pea olema oraakel mõistmaks, et need esitatakse tähtaja viimasel päeval. Jah, kõik see liigub kole aeglaselt, aga üritama peab,» kirjutas Vooglaid sotsiaalmeedias. PM