35-aastane koomas Covidi-patsient, vaktsineerimata, suure kopsukahjustusega. Foto on tehtud eelmisel neljapäeval PERHis. FOTO: Jaan Vanaaseme

Põhja-Eesti regionaalhaigla kõige raskemini koroonat põdevate haigete osakonnas lamas teadvusetult täielikult vaktsineeritud 60ndates õpetaja, teises palatis võitles elu eest 35-aastane mees, kel on raske kopsukahjustus. Kolm päeva hiljem selgus surmastatistikast, et 15 Covidi-surma hulgas on ka 35-aastane mees…