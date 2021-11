Eesti lühiuudised

Kaja Kallas kohtus USA presidendi Joe Bideniga

Eesti peaminister Kaja Kallas (pildil) kohtus eile ÜRO kliimamuutuste konverentsi eelõhtul USA presidendi Joe Bideniga. Kahe riigi liidrid rääkisid ühistest julgeolekuhuvidest ja Atlandi-ülese sideme tugevdamisest. «Eesti ja USA suhted on tihedad ja mitmekülgsed ning on palju teemasid, mis on meile mõlemale olulised. Tänasin president Bidenit USA liidrirolli eest kliimadiplomaatias. Peatusime transatlantilise koostöö ja NATO heidutusvõime tugevdamise olulisusel. Tänasin USA julgeolekuabi eest ja rõhutasin selle jätkumise olulisust,» võttis Kallas kokku kohtumise põhiteemad. Biden avaldas aga omakorda tunnustust Kallase initsiatiivile ühineda Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheliste firmade maksustamise algatusega. Kallas ja Biden kohtusid viimati suvel NATO tippkohtumise ajal. PM