Välismaa lühiuudised

Ukraina eitas Venemaa vägede koondumist piirile

Ukraina eitas eile teateid Vene vägede koondumisest oma idapiirile. Viimastel päevadel sotsiaalmeediasse postitatud videotel on näha Vene sõjaväeronge ja veokikolonne vedamas tanke ja rakette riigi edelaosas Ukraina piiri lähedal. Pentagoni pressiesindaja John Kirby ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et Washington jälgib olukorda tähelepanekult. Ukraina kaitseministeerium teatas aga esmaspäeva hilisõhtul, et piiril pole täiendavaid Venemaa jõude täheldatud. Ministeeriumi teatel võivad videod, mis kujutavad vägede kavakohast liikumist sõjaväeõppuse järel, olla osa info- ja psühholoogilistest meetmetest. Väiteid vägede viimise kohta piirile tõrjus eile ka Kremli kõne- isik Dmitri Peskov. «Meie sõjatehnika ja väeüksuste liikumine Venemaa alal on eranditult meie asi,» lisas ta. AFP/BNS