Petrinist saab esimene naine selles rollis. Traditsiooniliselt on Vatikani riigisekretärid olnud piiskopipühitsusega mehed. Ameti võtab Petrini üle 2013. aastast seda kohta pidanud Pietro Parolinilt.

Väga traditsiooniline Vatikani riigisekretär on Petrini rahvuse mõttes. Aastasadade vältel on seda ametit pidanud enamasti itaallased. Viimaste sajandite ainsad erandid on aastatel 1903–1914 riigisekretäriks olnud hispaanlane Rafael Merry del Val ja aastatel 1969–1979 selles ametis olnud prantslane Jean-Marie Villot.