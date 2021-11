Välismaa lühiuudised

Tšehhi president pääses intensiivravist

Kolm nädalat haiglas viibinud Tšehhi president Miloš Zeman viidi eile intensiivravist tavaosakonda, teatasid Praha haigla ametnikud. Kohaliku meedia andmetel on 77-aastasel riigipeal alkoholist tingitud probleemid maksaga. Zeman toimetati haiglasse päev pärast parlamendivalimisi ning ta ei ole saanud tegutseda vahendajana erakondade vahel, nagu näeb ette presidendiamet. Senaatorid nõuavad endiselt Zemani teovõimetuks tunnistamist, mispuhul asuvad presidendi kohuseid ajutiselt täitma uus peaminister ja parlamendispiiker. Sel juhul on spiiker see, kes praeguse valitsuse laiali saadab ja talle järglase nimetab. AFP/BNS