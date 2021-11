Eelnõu eesmärk on kaitsta lapsi selle eest, et täiskasvanud neid seksuaalselt ära võiksid kasutada. Samal ajal peetakse silmas, et lapsed ja noored ei saaks karistada omavaheliste vabatahtlike seksuaalsuhete eest. Seadus tahetakse jõustada tuleva aasta 1. juunil.Seksuaaltervise ja -hariduse ekspert Kristina Birk-Vellemaa lausus, et ühiskond tervikuna on olnud muutusteks valmis juba pikka aega. Kõhkleval seisukohal on tema sõnul olnud pigem poliitikud ja mõned ametkonnad.