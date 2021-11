Pole saladus, et tervikuna teeb demokraatia maailmas vähikäiku. Mis põhjusel? Üheks põhjuseks peab Casas-Zamora asjaolu, et demokraatlik polis on laiali lammutatud erinevate jõudude poolt. «Erinevate tsentrifugaalsete jõudude poolt,» täpsustab ta.