Niisiis, elektriline Mustang. Tema nimi on Mach-E ja ta on esimene täiselektriline sõiduk Fordilt. Meie proovisõiduk pole tavaversioon, vaid tippmudel tähisega GT. Ta arendab 487 hobujõudu ja 860 (loe: kaheksasada kuuskümmend) njuutonmeetrit. See on sedavõrd arulage arv, et vajab mingit tausta või võrdlust. Mach-E GT-l on pöördemomenti 15 protsenti rohkem kui Ford GT superautol – ülimal, ihaldusväärsel mänguasjal, millega sõita on õnnestunud vähestel.