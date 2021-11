Tundsin end kohe paremini, kui LOT Polish Airlinesi lennuk end Tallinnast õhku rebis ning läbis paksu halli pilvkatte, mis näis otsekui etteveetud kardin katvat kõiki koroonalaine all kannatavaid Baltimaid. Ülal oli sinine taevas, kuid sedagi näis kuni Poola õhuruumini looritavat mingi kummaline must vine. Mis see oli? Küllap mingi meteoroloogiline fenomen, mis juhtus hästi illustreerima depressiivsust, mis praegu Eestis õhus hõljub.