Seda ei oska keegi öelda. Karta on, et kui suure külmaga tekib energiadefitsiit (nii elektri- kui ka toasoojadefitsiit), siis lähevad hinnad sinna, kuhu turg lubab. Ennustatakse, et tipud võivad aeg-ajalt olla kõrgemad, kui seni nähtud. Kas energiahind langeb tavapäraseks? Seda vaevalt. Kui vaadata perspektiivi kuni aprillikuuni ja seda, mis toimub maailmas, siis julgen ennustada, et hinnatase saab olema keskmisest 30–40 protsenti kõrgem. Ja ma ei räägi rekorditest, pean silmas keskmist taset.