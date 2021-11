Visiit algas eile hommikul Otepääl, kus riigipead külastasid Maarja kirikut. Otepää kiriku pastoraadis pühitseti 1884. aastal pidulikult esimene sinimustvalge lipp. Kiriku vaimulik Marko Tiirmaa tutvustas Eesti lipu saamislugu. President Karis möönis, et Läti riigilipp on küll vanem kui sinimustvalge, kuid Eestil on alles sealsamas kirikus pühitsetud esimene riigilipp. Kui Läti riigipea uuris, kuidas on võimalik, et lipp enam kui saja aasta jooksul kaduma pole läinud, sõnas Karis, et ta seletab kõike ametivennale lähemalt hiljem. Karis pidas silmas asjaolu, et esimene riigilipp asub Eesti Rahva Muuseumis, mida presidendid väisasid eile pärastlõunal.