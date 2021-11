Praegu on läänemaailma liidritel, USA presidendil Joe Bidenil ja Prantsusmaa presidendil Emmanuel Macronil ülimalt sarnased abikaasad. Jill Biden (70) ja Brigitte Macron (68) on peaaegu ühevanused ja ka sama elukutse esindajad, mõlemad on õpetajad, ja maailma ühed stiilsemad naised, kes suudavad ringi käia hämmastavatel tikk-kontsadel.