Eesti lühiuudised

Kiik: vaktsiinikahjude fondi küsimuses valitsuses konflikti pole

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) põhjendas reedel oma vastuseisu Keskerakonna toetatud vaktsiinikahjude fondi loomisele sellega, et eraldi fondi loomine saadaks inimestele signaali, justkui on vaktsiinidel ulatuslikud kahjud. Peaministri sõnavõttu kritiseeris laupäeval teravalt keskerakondlasest riigikogu liige Andrei Korobeinik (pildil), kelle sõnul viib nende ridadesse kuuluv tervise- ja tööminister Tanel Kiik fondi teema järgmisel nädalal taas valitsuse ette. Minister Kiik ütles, et tegelikult viib ta valitsusse patsiendikindlustuse eelnõu, aga seal on ka ettepanekud, mis puudutavad vaktsiinikahjude käsitlemist. Tema sõnul pole valitsuses teemaga seoses mingit suurt konfliktikohta, vaid oodata on arutelu. ERR