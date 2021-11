Välismaa lühiuudised

Lääneriigid kritiseerisid Nicaragua valimisi

Daniel Ortega jätkamine neljandat järjestikust ametiaega presidendina tähendab, et Nicaragua on täiesti autokraatlik režiim, teatas Euroopa Liit eile. Pühapäevastel presidendivalimistel puudus seaduslikkus, kuna Ortega elimineeris kõik usutavad konkurendid, ütles ELi välispoliitika juht Josep Borrell, lisades, et blokk kaalub täiendavaid sanktsioone. Ortega sai valimistel osaliste tulemuste järgi 75-protsendise toetuse. Alates juunist on Nicaraguas vahistatud seitse võimalikku presidendikandidaati, Ortega viis valimistel osalenud vastast on kriitikute sõnul valitsusmeelsed. USA president Joe Biden ütles, et Nicaragua valimistulemused olid võltsitud ammu enne valimiste toimumist, lisades, et valimised ei olnud vabad ega õiglased ning päris kindlasti mitte demokraatlikud. AFP/BNS