Riigikontrolli aastaaruanne tegi senise kriisijuhtimise maatasa

Riigikontrolli eile avaldatud aastaaruandest nähtub, et Eesti kriisikommunikatsioon ja koroonakriisi ohjamine on justkui lapsekingades: riigiasutuste tööülesanded on jaotunud segaselt, puudu on ühisest häälest ja valitsus on ignoreerinud varasemaid ohumärke.