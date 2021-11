Merelahe perearstikeskuse juht Riin Lanno ütles, et kuna neil on suur keskus, on nad suutnud oma tööd korraldada nii, et vaktsineerimiskampaania igapäevatööd väga palju ei sega. «Vaadates aga seda, kui palju on tulnud vaktsineerima inimesi, kes ei ole seni ühtegi doosi saanud, siis selles osas on läinud kehvemini. Meie keskusel on patsiente üle 18 000 ja päeva jooksul tuleb esimest vaktsiinidoosi saama kaks-kolm inimest,» rääkis Lanno. «Valdavalt tulevad need, kellel on teisest süstist kuus kuud möödas. Just sellised patsiendid on hästi aktiivsed.»