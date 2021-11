Nüüd on juhtunud selline asi, et Volkswageni buss pole enam üldse buss. Näeb välja ikka nagu buss, aga tegelikult on hoopis sõiduauto. Uue sõiduki pealkiri on Multivan T7 ja see on loodud samale sõiduautode platvormile MQB, nagu ka näiteks Golf või Tiguan.