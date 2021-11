Eesti lühiuudised

Kahtlustus: õde võltsis immuniseerimise tõendeid

Politsei pidas eile Harjumaal kinni meditsiiniõe, keda kahtlustatakse vaktsineerimata inimestele Covid-19 immuniseerimise tõendite väljastamises ja selle eest altkäemaksu võtmises. Esialgne kahtlustus puudutab ligi 20 episoodi, kuid menetluse käigus võib see arv muutuda. Ühtlasi pidasid politseinikud kinni viis inimest, keda kahtlustatakse altkäemaksu vahendamises. Kahtlustuse kohaselt aitasid nad õel leida kliente, kes oleksid valmis võltsitud immuniseerimistõendi eest maksma. Menetluse käigus selgub, mitmele inimesele esitatakse kahtlustus altkäemaksu andmises.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul on juhtum menetluslikult keeruline, sest tegemist on patsiendi ja meediku omavahelise suhtlusega kinnises ruumis ja mõlemad osapooled on huvitatud, et tõde ei tuleks päevavalgele. PM

6 sooviavaldust on saadetud terviseameti peadirektori ametikoha konkursile.

Ministeerium kontrollib kaugõpet rakendavaid koole

Haridus- ja teadusministeerium hakkab uurima, kas koolidel, kus lapsed on saadetud kaugõppele, on selleks olnud ka piisav põhjus ja õiguslik alus, ütles ministeeriumi nõunik Mario Kadastik (pildil). Kadastiku sõnul tunnustab ministeerium Tallinna selle eest, et koolide juhid saavad järgmisest nädalast rohkem otsustusõigust, kuid distantsõppele saatmine tuleks siiski kooskõlastada terviseametiga. Kui rikkumine tuvastatakse, saab koolile teha ettekirjutuse, et rikkumine likvideeritaks ning lapsed toodaks kooli kontaktõppele tagasi, lisas Kadastik. Tallinna munitsipaalkoolides on praegu 4. kuni 8. klasside õpilased distantsõppel ning järgmisest nädalast hakkavad koolid ise otsustama, milliseid klasse on vaja kaugõppel hoida. ERR

Kohus: vaktsineerimata inimesed ei vaja eriluba

Kümmekond vaktsineerimata inimest pöördus kohtusse ja palus kohtumenetluse ajaks väljastada eriluba, et neid koheldaks võrdselt vaktsineeritud isikutega. Tallinna ringkonnakohus leidis aga, et kuna kaebajatel on võimalus end vaktsineerida, siis pole neil reaalset takistust ühiskonnaelus osaleda. PM

Eesti Venemaale: liigume piirilepingutega edasi