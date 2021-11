Läti transpordiminister Tālis Linkaits teatas eile Tartu Postimehele, et Läti valitsus on huvitatud piiriüleste transpordiühenduste arendamisest, et pakkuda reisimisvõimalusi Läti ja Eesti elanikele ning külalistele. «Tartu ja Riia vahelise raudteeühenduse rajamine on Läti ja Eesti huvirühmade läbirääkimiste teema,» märkis Linkaits kirjalikus kommentaaris.