Eesti lühiuudised

Viroloog Andres Merits lahkub teadusnõukojast

Teadusnõukojast lahkub Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits (pildil). «Ma lihtsalt ei jõua enam kahte asja kokku tõmmata: olla suure ülekoormusega teadlane ja ka nõukogu liige,» tunnistas Merits. «Mingeid konflikte selles ei ole,» lisas professor. «Ma tahan ennast välja lülitada suurest infovoost, sest loen praegu Covid-19 artikleid kümme korda rohkem kui oma erialast. Mul on tekkinud märkimisväärne võlgnevus omaenda erialal.» Teadusnõukoja juht Irja Lutsar kinnitas, et Merits oli nõukojas tööle pühendunud kogu südamest. «Ta ütles, et doktorandid on laokile jäänud ja muud tööd ka. Siin ei ole tõesti mingit konflikti,» rääkis Lutsar. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) tänas Meritsat suure panuse eest. PM