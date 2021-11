Võsul Mere 38 asuv söögikoht on üks neist selle kevade uustulnuk-restoranidest, mis maitseküttide seas kohe menulaineid lõi. Pole ime, sest köögipealikuks on Joonas Koppel, mitmele nimekale söögikohale, olgu või praeguseks kadunud Kaberneeme OKO-le nime teinud mees. Kui toiduga üldse mängida, siis just tema moodi. Selles mängus on rohkelt lusti, ootamatuid kooslusi ja kelmikaid vorme, ei midagi kohatut.