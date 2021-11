Esimene abinõu, mis Tai restorani Nok Noki baaridaamil Jana Mitunevitšil pärast pikale veninud loodusretke või ka muidu külmatunde ära viib, on enamasti kuum must tee, kuid rohke maitselisaga. «Kui visata tee sisse mõned maitseained, on tulemus hoopis teine. Juba tükike ingverit, natuke sidrunit ja astelpajupüree või vanaema tehtud kodumoos teevad teest teistmoodi joogi,» räägib naine, kes valiti tänavusügisese Tallinna kokteilinädala rahvahääletusel teist aastat järjest parimaks baaridaamiks.