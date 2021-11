Nagu teatab BBC, on ühtäkki restoranidel ja hotellidel vaja kõike ning palju, jahust voodilinadeni. Kui mullu novembris võis näiteks New Yorgi südames, kõledalt tühjal Manhattanil leida ka enam-vähem korralikus ketihotellis öömaja saja dollariga, siis aasta hiljem tunduvad keskmised ööhinnad olevat kahe- või isegi kolmekordistunud. Allahindluste jahtijad peavad teadma, millise kivi alla piiluda: kõige odavamad on Manhattanil majutumiseks traditsiooniliselt pühapäeva ja esmaspäeva vahelised ööd.