Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst ütleb, et kriisiolukorras tuleb riiki ja rahvast juhtida pigem nagu sõjaväes – selgelt ja kindla käega. Eriti kehtib see tema sõnul Eesti-suguse riigi kohta, kus kannatlik soovituste jagamine inimestele lihtsalt ei mõju.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kolmanda koroonalaine harjal leidis Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst, Tartu Ülikooli kirurgiliste haiguste professor ja teadusnõukoja liige Peep Talving poolteist tundi, et seletada kriitilist olukorda, kuhu on peamiselt vaktsineerimata inimeste mõjul paiskunud Eesti meditsiin, ning mida tuleks ette võtta, et hakata tuhandete elu ja tervist ohustavast olukorrast veidigi välja murdma.