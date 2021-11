«Ma lubasin endale pärast esimest muinsuspiirangutega kokkupuutumist, et ei osta kunagi muinsuskaitse all olevat kinnisvara, aga kui me 2017. aasta udusel sügispäeval Vändrasse saabusime, lummasid mind müügil oleva hoone arhitektuur ja ruumide kõrged laed,» põhjendab Eva-Liisa Kriis oma mööndust ja majaostu.