Tartu lühiuudised

Eile keskpäeval Tähtvere spordipargis alanud diabeedipäeva heategevale jooksule oli kohale tuldud perekonniti. Registreerimistelkides töötavad tüdrukud ütlesid, et keskpäeval võis rajale minna tublisti üle 200 inimese.

Üritusel osalenutel oli võimalus aidata diabeeti põdevaid inimesi. See tähendab, et viiekilomeetrisel kõnni- või jooksurajal liikumise osalustasu läheb annetusena diabeeti põdevate inimeste liikumisharjumusi ja sportimist toetava õppematerjali loomiseks.

Korraldajad avaldasid lootust, et sel aastal koguneb jooksust osavõtjate ühise pingutusena vähemalt 6795 kilomeetrit, sest just nii kaugel asub Tartust insuliini sünnilinn Toronto.

Mullu joosti virtuaalselt Tartust Kopenhaagenisse, kus asub rahvusvahelise haardega tervishoiuettevõte Novo Nordisk, mis on diabeedijooksu koostööpartner. Eelmisel aastal kogutud summa oli tublisti üle 5000 euro. AIME JÕGI

Tartu linnavolikokku valitud Ants Laaneots (RE) astus volikogu liikme kohalt tagasi ning tema volitused on 12. novembrist lõppenud. Asendusliikmena tuli volikokku Mari Roostik.

Volikogu liikme volitused on kuueks kuuks peatanud Merle Jääger ja kolmeks kuuks Priit Humal (mõlemad Isamaa). Asendusliikmetena on volikogus Kaspar Kokk ja Priit Jagomägi. TPM

Tiiu Silla nimelise elutööpreemia teaduse pikaajalise süstemaatilise populariseerimise eest pälvis Tartu ülikooli Tõravere observatooriumi astronoom ja tähefüüsika osakonna teaduslik nõustaja Tõnu Viik (pildil). Ligi 60 aastat astronoomia valdkonnas tegutsenud Viik on teinud tipptasemel teadust ja töötanud aktiivselt selle nimel, et observatoorium oleks tuntud nii Eestis kui ka mujal ning et inimesed teaksid, kuidas astronoomiateadmised aitavad meil mõista maapealset elu.