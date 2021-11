Kaitsja Martin Traat ütles kaitsekõnes, et süüdistusaktis toodud kaudsed tõendid ei tõenda, et Lao on hävitanud võõrast vara. Advokaadi hinnangul ei ole Lao kuritegu, selles osalemine ja isegi varasem teadmine kuriteost tõendatud ning ta tuleb selles süüdistuses õigeks mõista.