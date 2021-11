Välismaa lühiuudised

Poola hoiatas aastaid kestva migrandikriisi eest

Poola hoiatas eile, et migrandikriis Valgevene piiril võib kesta kuid või isegi aastaid. Kui teisipäevastes kokkupõrgetes migrantidega sai Kuźnica piiripunktis vigastada 12 Poola julgeolekutöötajat, siis eilne päev möödus rahulikumalt, kuid piiriületuskatsed väiksemates rühmades jätkusid. «Me peame olema valmis faktiks, et olukord Poola-Valgevene piiril ei lahene kiiresti. Peame olema valmis kuudeks või isegi aastateks,» ütles Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak raadiojaamale Jedynka. Euroopa Liit lubas piirialal olevatele migrantidele 700 000 eurot humanitaarabi. «Euroopa seisab inimeste poolel, kes on Valgevene piirile lõksu jäänud. Me viime tekke, toitu ja esmaabi ning olema valmis rohkemaks, kuid Valgevene režiim peab lõpetama inimeste kohale meelitamise,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. PM