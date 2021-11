Ma püüan avada auto laadimisluuki. Luugil on vaevumärgatav muster, millest sõrmega üle libistamine ega kerge vajutamine ei too kaasa soovitud tagajärge. Õnneks ei saja, nii et vähemalt ma ei saa märjaks. Nimelt on kõik elektriauto laadijad – ka ilmatu uhke rivi Tikupoisis – jäetud lageda taeva alla. See iseenesest ei üllata ega tee ka mu prooviautot Hyundai Ioniq 5 paremaks ega halvemaks.