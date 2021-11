Ometi on just küsimus, kas venekeelsed poliitikud vaatavad pigem Venemaa kui Eesti poole, esimesena huulil peaaegu kõigil eestlastel. Ta jätab vastamata, kui palju on tema lapsepõlve kodune keel karjääri mõjutanud. Eks seegi on vastus, kui see jääb välja ütlemata.