Furoori on tekitanud asjaolu, et sotsiaaldemokraatidega Tallinnas võimukoalitsiooni moodustanud Keskerakond on oma abilinnapea kohtadele pannud vaid vene emakeelega poliitikud. Kuigi linnapea Mihhail Kõlvart on rõhutanud vastupidist, jäi Tallinna opositsioonierakondade seas kõlama uskumus, et juhusega siin mingit pistmist ei ole.