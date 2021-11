Terviseamet sai meedia vahendusel aimu, et koolidesse tarnitud testide seas on erinevaid teste: nii professionaalseks tarvitamiseks kui ka enesetestimiseks mõelduid. Kuigi Selfdiagnosticsi tegevjuht Marko Lehes sõnas Postimehele, et teste on kaks – Eesti ettevõtte Selfdiagnosticsi ja Hiina tootja FlowFlex testid –, täpsustab terviseamet, et tegelikult on kõik Hiina tootja testid ja osa neist lihtsalt Selfdiagnosticsi nimega pakendis.