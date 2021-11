Patsienditestamendiga võiks usaldada ka terviseotsuste tegemise lähedastele

Arstide algatusel valmib regulatsioon, mis annab inimestele võimaluse kirja panna, kui kaugele võivad meedikud tema ravimisel minna. Lisaks elulõputestamendi tegemisele on kõne all ka see, et inimene saaks ise määrata, kes tema asemel võiks selle otsuse langetada.