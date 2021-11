Välismaa lühiuudised

Venemaa eitas sissetungi kavandamist Ukrainasse

Vene välisluure (SVR) tõrjus eile väiteid, et Moskva kavandab sõjalist sissetungi Ukrainasse, nimetades seda täielikuks valeks. Kreml teatas varem, et lääs juhib infokampaaniat sel teemal eesmärgiga eskaleerida pingeid. USA telekanal Bloomberg teatas, et USA luure hinnangul kaalub Venemaa rünnaku korraldamist Ukrainale järgmise aasta hakul, seda kinnitavat Venemaa sõdurite ja relvastuse koondamine. USA luure andmeil pole samas sõja puhkemine sugugi kindel ja nad ei tea ka, kas president Vladimir Putin kaalub tõsiselt rünnakut. SVR süüdistas aga Ukraina eriteenistusi «hiilivas imbumises» nn hallile alale piki eraldusjoont, samuti viitasid nad Ukraina relvajõudude koondamisele Venemaa ja Valgevene piirile. Samuti süüdistas SVR USAd ja selle liitlasi Ukraina relvastamises. PM