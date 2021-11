Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas rääkis, et ambulatoorne töö ehk tavalised arstivisiidid on toimunud tempokalt aasta läbi. Möödunud aasta kevadel pandi seisma kogu töö, et kontaktid nullini viia. Tänavu seda ei tehtud ja plaaniline töö statsionaarse ravi osas on hästi toiminud. Ta selgitas, et kuna haiglavoodid on hõivatud enamasti vaktsineerimata patsientidega, suunati arstid ambulatoorsele tööle.