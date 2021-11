Koroonaravimid hakkavad maksma 30–700 eurot, kalleima preparaadi hind ulatub tuhandetesse

Arkadi Popov: «Peab tunnistama, et koroonaviirus on vastasena päris kaval.» FOTO: Mihkel Maripuu

Lääne-Tallinna keskhaigla juht Arkadi Popov sõnas, et koroonaravimid molnupiraviir ja Paxlovid, mida valitsus plaanib 4,25 miljoni euro eest osta, on eeluuringutes näidanud kõrget efektiivsust. «Võib öelda, et tegemist on revolutsiooniga Covid-19 ravis,» arvas ta. Esialgu võivad ravimid olla väga kallid, aga geneeriliste ravimite (geneeriline ravim ehk koopiaravim, sisaldab sama toimeainet kui originaalravim) tekkides ei tohiks ravimifirmad hiigelkasumit teenida.