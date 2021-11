Välismaa lühiuudised

Politsei: Waukesha ründaja tegutses üksinda

Ühendriikides Wisconsini osariigis asuvas Waukeshas pühapäeval jõuluparaadil inimestele otsa sõitnud sõitnud auto juhile esitatakse süüdistus viie inimese tahtlikus tapmises, teatas USA politsei. Waukesha politseiülem Dan Thompson teatas, et autot juhtis 39-aastane Darrell Brooks, kes on kinni peetud. Mehe täpsemaid motiive pole politsei kommenteerinud, kuid on teada, et kuu alguses esitati talle süüdistus perevägivallas, samuti on teda viimase kahe aasta jooksul süüdistatud teiste inimeste turvalisuse ohustamises ja tulirelvakuritegudes. «Oleme kindlad, et ta tegutses üksi. Puuduvad tõendid selle kohta, et tegemist oli terrorirünnakuga,» ütles Thompson. Lisaks viiele hukkunule sai vigastada 48 inimest, neist 18 on lapsed. PM