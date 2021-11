Majanduse lühiuudised

Elmo Rent ostaks aktsiamüügi toel Elektritakso

Lühirendile keskendunud Elmo Rent sõlmis Elektritakso omandamiseks heade kavatsuste protokolli, et laieneda taksoteenuste turule. Leping on plaanis sõlmida lähinädalatel. «Varsti saab meie klient samast äpist tellida sobiva liikumisvahendi elektrilistest kaherattalistest kuni elektritaksoni,» kirjeldas visiooni Elmo Rendi asutaja ja nõukogu esimees Enn Laansoo noorem. Ostu eest plaanitakse maksta Elmo Rendi aktsiate emiteerimisega. Tehingu saab lõpule viia, kui Elmo Rendi aktsionärid on uute aktsiate emiteerimise heaks kiitnud. Takso ärisuuna avamisega prognoosib Elmo Rent käibe kasvu vähemalt 25 protsenti ehk tuleval aastal ligi 3,4 miljoni euroni ning sõidukordade suurenemist üle 20 korra. PM