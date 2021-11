Norra võtab kasutusele elektrilise kaubalaeva

Norras esitleti maailma esimest täisautonoomset elektrilist kaubalaeva Yara Birkelund. 80 meetrit kõrge ja 3200-tonnise tühimassiga laev võiks tulevikus asendada hinnanguliselt 40 000 sõitu kaubaautodega, mis praegu kasutavad peamiselt diislikütust. Enne kui laev kasutusse võetakse, seisab ees veel kaks aastat katseperioodi. Autonoomse laeva kasutamine võiks teoreetiliselt vähendada laevaõnnetusi, sest tavaliselt on need põhjustatud inimlikust eksimusest, peamiselt väsimusest. Samuti vähendaks elektriline kaubalaev sektori süsinikuheidet – 2018. aastal ulatus see miljardi tonnini. Elektrilisi kaubalaevu ekspertide hinnangul küll suur edu lähiajal ei oota, sest need ei ole pikkadeks teekondadeks sobilikud. Techxplore