Riigi Kinnisvara ASi juht, terviseameti lao ümberehitamise eest vastutav Kati Kusmin ütleb, et projekteerimise lähteülesanne on veel töös. Kaasatud on terviseamet ning kütte, ventilatsiooni, energiatõhususe ja automaatika eksperdid, samuti arhitekt. Projekti valmimisest saab rääkida siis, kui kõik lahendused on paigas, ja see ei juhtu enne järgmist aastat. «Laoruumide mahtu ei ole meil plaanis suurendada, kuna tegemist on olemasoleva hoonega,» mainis Kusmin.