Välismaa lühiuudised

Bulgaaria bussiõnnetuse ohvrite arv kasvas

Bulgaarias ööl vastu teisipäeva aset leidnud bussiõnnetuse ohvrite arv kasvas 46ni. Hukkunute seas on 12 last. Politsei teatel süttis Struma kiirteel sõitnud Põhja-Makedoonia numbrimärgiga rahvusvaheline liinibuss 40 kilomeetri kaugusel Sofiast Bosneki asula lähedal seni teadmata põhjustel põlema, misjärel see rammis kaitsepiiret. Buss oli teel Türgist Põhja-Makedooniasse Skopjesse ja selles viibis kokku 53 inimest: kaks makedoonlasest juhti ja 51 reisijat, kes olid Bulgaaria võimude andmeil Albaania kodanikud. Siseministeeriumi teatel said seitse ellujäänut tõsiseid põletushaavu. Interfax/STT/BNS