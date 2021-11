Majanduse lühiuudised

Apple kaebas eestlaste pensionivara kohtusse

Apple teatas, et tahab Iisraeli luurefirma NSO Groupi kohtusse anda. Kohtuasja käik võib mõjutada Eesti pensioniinvesteeringuid. Apple paneb NSO-le süüks, et too kasutas Pegasuse-nimelist nuhkvara telefonides. Pegasust kasutati nii Apple’is kui ka Androidis. Kuigi NSO väidab, et tarkvara kasutatakse terroristide ja kriminaalide järel luuramiseks, on välja tulnud, et tarkvara võeti kasutusele poliitiliste oponentide, inimõiguste eest võitlevate gruppide ja ajakirjanike järel nuhkimiseks. NSO Groupi võib leida ka LHV pensioniinvesteeringute seast. LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu kinnitas, et NSO Group on pensionifondide portfellis olemas. «Pikalt seda positsiooni hoida ei taha, tahaks valutult välja tulla,» lausus ta. PM